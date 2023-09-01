В правительстве заявили об искажении исторической правды компьютерными играми

Вице-премьер Чернышенко: ряд компьютерных игр искажают историческую правду

Некоторые компьютерные игры искажают историческую правду. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Обращаясь к ученикам российских школ, заместитель главы правительства заявил, что игры могут являться мощным инструментом воздействия, и призвал будущих разработчиков внимательно относиться к фактам истории.

Также он отметил, что в некоторых играх сознательно создается отрицательный образ россиянина. К таким он отнес часть тех, которые создаются на Западе.

Когда в западных компьютерных играх они хотят показать злого нехорошего человека, то они его делают с русским акцентом, называют его русским именем, он воюет плохим российским оружием, у него ничего не получается Дмитрий Чернышенко вице-премьер

Ранее президент России Владимир Путин назвал предназначение видеоигр. По его словам, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм.