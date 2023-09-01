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10:52, 1 сентября 2023Мир

В США признали отсутствие боевого опыта для помощи ВСУ

Эксперт Мэссикот: США не могут помочь ВСУ в борьбе с российскими укреплениями

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У США нет боевого опыта, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в борьбе с российскими инженерными укреплениями. Об этом заявила газете Le Monde эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.

«Сейчас украинцы сталкиваются с одной из самых сложных оборонительных сетей, которые мы видели за последние десятилетия. У американских военных просто нет опыта борьбы с ней без превосходства в воздухе», — заявила она.

Авторы статьи признают, что выработанная американской армией модель, основанная на операциях в Ираке и Афганистане, попросту бесполезна на Украине.

Мэссикот допустила, что успех боевых действий ВСУ «будут зависеть от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений». Также большое влияние будет иметь количество потерь.

Ранее официальные лица США назвали небольшими, но значительными успехи украинского контрнаступления. По их мнению, такие успехи «создали первый реальный украинский импульс за несколько недель».

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    Александр Слабиев
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