Официальные лица США оценили украинское контрнаступление

NYT: Официальные лица США назвали небольшими успехи украинского контрнаступления

Официальные лица США назвали небольшими, но значительными успехи украинского контрнаступления. Такую оценку приводит New-York Times.

По данным американской стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали основную линию российской обороны вокруг Роботино и ведут бои возле населенного пункта Вербовое. Отмечается, что даже такие успехи в Вашингтоне считают значительными, потому что они «создали первый реальный украинский импульс за несколько недель».

При этом высокопоставленный западный военный чиновник заявил, что украинские успехи, хотя и заслуживают внимания, еще не представляют собой крупного оперативного прорыва. По его словам, они лишь обеспечивают моральный подъем ВСУ, общественных настроений, а также демонстрируют реальный прогресс Соединенным Штатам и другим союзникам, которые предоставили Украине оружие и технику на миллиарды долларов.

«Западные аналитики отмечают, что вокруг Вербовое сходятся еще несколько оборонительных линий, что может замедлить или остановить наступление», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки российские войска отразили пять атак противника на запорожском направлении. ВСУ попытались атаковать в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.