СБ ООН назначил заседание по Украине на 20 сентября

Совет безопасности (СБ) ООН назначил заседание по Украине, сказано в программе организации.

Мероприятие, посвященное «поддержанию мира и безопасности на Украине», пройдет 20 сентября. Уточняется, что дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, поэтому в заседании могут принять участие представители высокого уровня от стран.

Ранее о планах организации сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, в неделе высокого уровня ГА ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.