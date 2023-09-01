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16:58, 1 сентября 2023Мир

СБ ООН назначил заседание по Украине

СБ ООН назначил заседание по Украине на 20 сентября

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН назначил заседание по Украине, сказано в программе организации.

Мероприятие, посвященное «поддержанию мира и безопасности на Украине», пройдет 20 сентября. Уточняется, что дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, поэтому в заседании могут принять участие представители высокого уровня от стран.

Ранее о планах организации сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, в неделе высокого уровня ГА ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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    Анастасия Заикина
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