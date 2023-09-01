Экс-полковник ВС США Шаффер: Запад ошибся, не прислушавшись к Путину до СВО

Запад в определенной степени ошибся, не прислушавшись к позиции России и заявлениям российского лидера Владимира Путина до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил экс-полковник Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу George Galloway.

«Запад, в особенности США и Британия, не слушали [Владимира Путина]. Ранее он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать», — напомнил офицер в отставке, отметив, что продолжение подобной политики может привести к серьезной эскалации конфликта.

Ранее эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот заявила, что у США нет боевого опыта, чтобы помочь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими инженерными укреплениями. Авторы статьи признают, что выработанная американской армией модель, основанная на операциях в Ираке и Афганистане, попросту бесполезна на Украине.