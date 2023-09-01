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12:20, 1 сентября 2023Россия

Праздничную линейку в российской школе перенесли из-за «минирования»

В Ленобласти праздничную линейку в школе перенесли из-за звонков о «минировании»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Мурино Ленинградской области праздничную линейку в честь Дня знаний перенесли из-за звонков о «минировании». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, мероприятие перенесли на 2 сентября. Детей и родителей в здание школы не пустили. В настоящее время учебное заведение в российском городе закрыто, внутри начали работу кинологи с собаками. Откуда именно поступили сообщения с угрозами, не уточняется.

До этого стало известно, что в Приморском крае школьникам пришлось плыть на торжественную линейку на лодке. В сети показали видео, как мальчик и девочка с букетами плывут в лодке, которую толкает мужчина. Часть двора в Приморье оказалась затоплена после продолжительных ливней.

Полноценный учебный процесс в Приморском крае, пострадавшем при наводнении, перенесли на более чем неделю — он начнется 11 сентября.

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    Анна Щербакова
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