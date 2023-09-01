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04:49, 1 сентября 2023Россия

Запрет на использование шин не по сезону вступил в силу в России

В России с 1 сентября вступил в силу запрет на использование шин не по сезону

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России с 1 сентября вступило в силу постановление правительства о запрете на использование шин не по сезону, напоминает ТАСС.

Так, запрещено эксплуатировать транспортные средства с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.

Также нельзя использовать шины, размерность, категория и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем, а также при наличии пробоев или порезов, обнажающих корд.

С 1 сентября запрещается ездить на автомобилях, в которых не обеспечены нормативы эффективности торможения. Штраф можно получить за неработающую антиблокировочную систему (ABS), за отсутствие или повреждение габаритов и фар или установку не предусмотренных конструкцией осветительных приборов.

При этом постановление правительства предусматривает послабления. Так, более не является основанием для запрета эксплуатации отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Ранее Минпромторг оценил вероятность подорожания шин для автомобилей на фоне изменения курса рубля и роста стоимости каучука. В ведомстве отметили, что эти факторы не повлияют на цены.

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    Марина Совина
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