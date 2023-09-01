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16:14, 1 сентября 2023Россия

Мощный пожар в российской гостинице попал на видео

Мощный пожар произошел в гостинице в Ставропольском крае
СюжетПожары в России

В Ставропольском крае в здании гостиницы произошел мощный пожар — огонь охватил тысячу квадратных метров. Видео с места происшествия публикует МЧС России в Telegram-канале.

На записи видно, что горит крыша невысокого, но длинного здания. В небо поднимается густой дым.

На месте работают 45 человек и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на видео попал пожар возле комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Загорелся мусор рядом со строением.

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    Евгения Куликова
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