Мощный пожар в российской гостинице попал на видео

Мощный пожар произошел в гостинице в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в здании гостиницы произошел мощный пожар — огонь охватил тысячу квадратных метров. Видео с места происшествия публикует МЧС России в Telegram-канале.

На записи видно, что горит крыша невысокого, но длинного здания. В небо поднимается густой дым.

На месте работают 45 человек и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на видео попал пожар возле комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Загорелся мусор рядом со строением.