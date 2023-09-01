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11:43, 1 сентября 2023Россия

Пожар возле комплекса «СнежКом» под Москвой попал на видео

Пожар возле комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске попал на видео
СюжетПожар в Москве:

Пожар возле комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске попал на видео. Кадры с места опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».

На представленном видеоролике видно, как над горящим строением поднимаются клубы дыма.

Пользователи соцсетей предположили, что неизвестные могли поджечь сам комплекс, чтобы ускорить демонтаж. Однако в региональном управлении МЧС изданию пояснили, что в действительности загорелся мусор рядом со строением.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

«СнежКом» — первый в России всесезонный горнолыжный комплекс, его открыли зимой 2008 года. В 2023-м начался его демонтаж, чиновники ссылались на аварийное состояние. Против сноса комплекса было собрано 30 тысяч подписей, утверждает «Подъем».

29 августа стало известно о пожаре на Комсомольской площади в Москве.

Тогда загорелись склады, затем огонь перекинулся на соседние здания. На месте происшествия пришлось задействовать пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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