Раскрыта стоимость обучения сына Киркорова в подмосковном лицее

Филипп Киркоров заплатит 800 тыс. руб. за год обучения сына в подмосковном лицее

Народный артист России Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что отвел сына Мартина в технолицей в городе Истре Московской области. В онлайн-издании NEWS.ru выяснили, что стоимость обучения в данном заведении составляет 800 тысяч рублей в год.

«С 1 Сентября! С началом нового учебного года! С открытием технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!» — написал в соцсети 56-летний певец. Известно, что в технолицее обучающиеся будут изучать английский и китайский язык, живопись, дизайн-мышление, 3D-моделирование, ораторское и театральное искусство, а также финансовую грамотность. Отдельным ученикам за успехи полагаются стипендии.

Ранее народный артист России певец Лев Лещенко впервые назвал размер своей пенсии. «Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она нетипичная для нашего жителя. По большому счету, для простого человека она внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. 30 тысяч я получаю», — раскрыл детали Лещенко. Он также добавил, что пенсионерам следует платить хотя бы по 50-60 тысяч рублей.