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10:32, 1 сентября 2023Силовые структуры

Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

Планировавшего теракт в Курске по заданию СБУ россиянина осудили на 15 лет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртузова, планировавшего теракт в Курске, к 15 годам заключения. Об этом пишет ТАСС.

Согласно его данным, Муртузов был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора он должен был устроить взрыв в торговом центре или на вокзале. Действовать он собирался под псевдонимом Пилигрим.

Первые три года наказания Муртузов будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф размере миллиона рублей.

12 мая 2022 года сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ местного жителя, который планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры в Курске с массовым скоплением людей. Таким образом он хотел вынудить власть прекратить специальную военную операцию. Совершив преступление, россиянин собирался уехать на Украину. Дома у задержанного обнаружили два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

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    Илона Палей
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