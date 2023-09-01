ООН изучит случаи пыток военнопленных на Украине

Спецдокладчик ООН посетит Украину для разбирательств с пытками военнопленных

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс посетит Украину, где изучит случаи жесткого обращения с российскими военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По данным организации, Эдвардс прибудет в страну 4 сентября и в течение шести дней ознакомится с расследованием уголовных дел по фактам попыток и сексуального насилия на фоне боевых действий.

«Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом», — сообщили в управлении.

Речь идет как минимум о 40 случаях, когда заключенных в украинских тюрьмах и лагерях для военнопленных подвергали пыткам и изнасилованиям.

Ранее УВКПЧ сообщило, что украинские власти сажали в тюрьмы собственных граждан, которые доставляли и раздавали гуманитарную помощь мирному населению на подконтрольных России территориях.