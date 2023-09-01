Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:03, 1 сентября 2023Из жизни

Стало известно имя нового обладателя самой большой бутылки виски в мире

Вьетнамский коллекционер купил рекордную бутылку виски за 133 миллиона рублей

Фото: Guinness World Records

Стало известно имя коллекционера из Вьетнама, который стал новым обладателем самой большой бутылки виски в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Нгуен Дин Туан стал покупателем 311-литровой бутылки односолодового виски 32-летней выдержки Macallan. Он купил ее в 2022 году ходе аукциона в Эдинбурге за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 133,5 миллиона рублей по текущему курсу). Бутылка высотой 1,8 метра, которую назвали «Отважный», была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в конце августа 2023 года как самая большая в мире, и одновременно с этим было названо и имя коллекционера.

Вьетнамский миллионер недавно перевез рекордный виски в Хошимин, где хранится вся его коллекция крепких напитков, стоимость которой оценивается примерно в 150 миллионов фунтов стерлингов (18,2 миллиарда рублей). Бизнесмен коллекционирует редкие виски и коньяк уже несколько десятков лет, ему принадлежат одни из самых ценных экземпляров в мире. Кроме, самой большой бутылки виски, он владеет самой большой бутылкой коньяка и самой старой бутылкой виски, возраст которой около 150 лет.

Материалы по теме:
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отдала на оценку три бутылки виски, принадлежавшие ее дедушке, и узнала, что разбогатеет. Эксперт оценил стоимость трех бутылок в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

    Польский военный вертолет на километр вторгся на территорию Белоруссии

    Растительное питание признали эффективным в профилактике аллергии

    Двух жителей Мелитополя осудят за совершение терактов во время референдумов

    Стало известно имя нового обладателя самой большой бутылки виски в мире

    В ЦСКА высказались о допуске Федотова к матчам КХЛ вопреки запрету IIHF

    Администратор Telegram-канала Куршин взят под домашний арест

    Большинство депортированных с Бали иностранцев оказалось россиянами

    Минобороны Украины попыталось закупить некачественные продукты для армии

    В Польше стало больше заболевших «болезнью легионеров»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости