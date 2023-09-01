На Украине предложили в три раза увеличить военный сбор для населения

Минфин Украины предложил втрое увеличить военный налог для населения с 2024 года

Министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект ведомства, текст которого в своем Telegram-канале опубликовал бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

Согласно документу, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.

В законопроекте также приводятся предварительные расчеты, согласно которым плановые поступления сумм военного сбора в бюджет республики в 2024 году должны составить 8,4 миллиарда гривен в месяц. В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в «стадию войны на выживание».