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22:40, 24 августа 2023Экономика

Минфин Украины прокомментировал ситуацию с бюджетом страны на 2024 год

Минфин Украины назвал ситуацию с бюджетом страны на следующий год неопределенной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с бюджетом страны на 2024 год остается неопределенная, а украинский конфликт переходит в «стадию войны на выживание». Его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, «никто никому еще ничего не гарантировал». Он отметил, что расходы на оборону будут не ниже, чем в текущем году, — на уровне 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов).

Министр подчеркнул, что это больше, чем собираемые налоги, — поэтому власти постоянно находятся «в достаточно сложном положении» и ищут дополнительные источники финансирования. «Военные просят в пять раз больше, но возможности в столько же раз увеличить налоги нет», — прокомментировал Марченко.

14 августа Украина и ФРГ подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества между Министерствами финансов государств.

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    Юлия Мискевич
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