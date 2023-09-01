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10:58, 1 сентября 2023Силовые структуры

Избивших девушку из-за цвета волос россиян осудят

На Урале будут судить двух мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд рассмотрит дело двух местных жителей, избивших 19-летнюю девушку из-за внешности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчины обвиняются по статям об угрозах и хулиганстве с применением насилия, группой лиц.

1 августа пьяные фигуранты около фонтана «Слоненок» на улице Строителей в Каменске-Уральском напали на девушку, так как им не понравился ее цвет волос. Они стали оскорблять ее, а затем окунули голову потерпевшей в воду, чтобы она не могла дышать. Затем один из обвиняемых бросил килограммовый пакет муки в лицо россиянки.

По словам матери пострадавшей, один из напавших на ее дочь угрожал девушке расправой. «Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — сказала женщина.

Свое поведение мужчина объяснил тем, что был пьян. Нападению предшествовал словесный конфликт, отметил он. Его знакомый, также участвовавший и избиении, заявил, что не знал о причиненном пострадавшей вреде. «Лучше бы я просто сидел дома», — признался задержанный.

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    Екатерина Власова
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