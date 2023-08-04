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11:39, 4 августа 2023Россия

Избивший девушку из-за цвета волос россиянин объяснил свой поступок

Избивший на Урале девушку из-за голубых волос мужчина: мы не сошлись во взглядах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области задержанный за избиение девушки с голубыми волосами мужчина объяснил свой поступок тем, что они «просто разошлись взглядами». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее было опубликовано видео, на котором двое россиян силой заталкивают девушку в фонтан и наносят ей несколько ударов.

Свое поведение мужчина объяснил тем, что был пьян. Нападению предшествовал словесный конфликт, отметил он. Его знакомый, также участвовавший и избиении, заявил, что не знал о причиненном пострадавшей вреде. «Лучше бы я просто сидел дома», — признался задержанный.

Мать избитой россиянки заявила, что в момент нападения мужчины называли себя участниками специальной военной операции (СВО). Один из них подтвердил это, уточнив, что только «записался в военкомате» и участия в боевых действиях не принимал.

В июле в Челябинской области мигрант назвал участвовавшего в СВО мужчину агрессором и ударил его. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его ввели в искусственную кому. Оправиться от нанесенных ему травм мужчина не смог.

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    Алан Босиков
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