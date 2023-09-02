В Подмосковье загорелся цех стекловарения

В подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения

Пожар произошел в подмосковном Солнечногорске в цехе стекловарения в ночь с 1 на 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Пожар произошел по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. Собеседник агентства отметил, что в 01:36 пожар локализован на площади 80 квадратных метров, в 02:18 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.