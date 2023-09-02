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14:18, 2 сентября 2023Россия

Российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 25 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Кодема, Клиновое в ДНР, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка в Запорожской области. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи Таволжанки в Харьковской области.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS. Также известно, что разбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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