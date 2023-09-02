Российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 25 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Кодема, Клиновое в ДНР, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка в Запорожской области. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи Таволжанки в Харьковской области.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS. Также известно, что разбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.