Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:06, 2 сентября 2023Мир

Стало известно о планах США подписать соглашение о партнерстве с Вьетнамом

WP: Байден подпишет соглашение о стратегическом партнерстве США и Вьетнама

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты и Вьетнам подпишут соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Ожидается, что документ будет подписан во время визита президента США Джо Байдена в Ханой в середине сентября. Это даст дипломатический статус, который Вьетнам до сих пор сохранял лишь для нескольких других стран, пишет WP. «Для Ханоя более тесные отношения с Вашингтоном служат противовесом влиянию Пекина», — говорится в материале.

Ранее Джо Байден сообщил о желании Ханоя улучшить отношения с Вашингтоном и стать его крупным партнером.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении у российских войск в зоне СВО новых зенитных ракет

    Назван срок появления iPhone 15 в России

    Стало известно о планах США подписать соглашение о партнерстве с Вьетнамом

    На Западе усомнились в способности беспилотников ВСУ достичь цели

    Нурмагомедов назвал главную сложность для Махачева во втором бою с Оливейрой

    Кинолог оценил пользу онлайн консультаций ветврача

    Одиннадцать россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

    В Польше закрыли самый крупный центр для беженцев с Украины

    В «Роскосмосе» анонсировали запуск миссии на спутник Марса

    Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости