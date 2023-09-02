Стало известно о планах США подписать соглашение о партнерстве с Вьетнамом

WP: Байден подпишет соглашение о стратегическом партнерстве США и Вьетнама

Соединенные Штаты и Вьетнам подпишут соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Ожидается, что документ будет подписан во время визита президента США Джо Байдена в Ханой в середине сентября. Это даст дипломатический статус, который Вьетнам до сих пор сохранял лишь для нескольких других стран, пишет WP. «Для Ханоя более тесные отношения с Вашингтоном служат противовесом влиянию Пекина», — говорится в материале.

Ранее Джо Байден сообщил о желании Ханоя улучшить отношения с Вашингтоном и стать его крупным партнером.