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12:23, 2 сентября 2023Россия

В Совфеде пригрозили уничтожением американских снарядов с обедненным ураном

Член Совфеда Башкин: американские снаряды с обедненным ураном будут уничтожены

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Совете Федерации (СФ) пригрозили уничтожением американских снарядов с обедненным ураном в случае их передачи Украине. Об этом заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, слова которого приводит РИА Новости.

Сенатор отметил, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. По его словам, заражение окружающей среды вызывает сожаление, однако вина в этом полностью лежит на британцах.

«Я думаю, что такая же судьба ждет и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования — если снаряды действительно будут переданы», — подчеркнул Башкин, добавив, что США снова покажут «кровожадное лицо», если примут это решение.

1 сентября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. По словам собеседника агентства Reuters, снаряды будут поставляться с целью ударов по российским танкам.

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    Алина Черненко
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