Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении

Российские военные отразили еще четыре атаки войск Украины на запорожском направлении. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.