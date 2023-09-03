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07:30, 3 сентября 2023Спорт

Инструктор по йоге посоветовала комплекс упражнений для подтянутого тела

Инструктор по йоге Ахметова посоветовала делать позу воина для подтянутого тела

Фото: Dmitriy Frantsev / Unsplash

Инструктор по йоге Надежда Ахметова посоветовала комплекс упражнений для подтянутого тела. Ее слова передает «Чемпионат».

Начать Ахметова предложила с позы чатуранга: примите упор лежа, затем, согнув локти, опуститесь до параллели с полом и задержитесь в таком положении на пять секунд. После этого нужно перейти в позу собака мордой вверх. Для этого выпрямите руки, опустите таз, колени оторвите от пола, а голову поднимите наверх. Задержитесь на десять секунд. После этого через полупальцы переходите в позу собака мордой вниз и зафиксируйте положение — таз поднят наверх, руки полностью выпрямлены, спина прямая, ноги немного согнуты — на десять секунд.

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Затем специалист рекомендовала сделать две вариации позы воина. Исходное положение — ноги расставлены широко, правая нога с согнутым до прямого угла коленом стоит впереди и смотрит прямо, левая повернута под углом 30 градусов. В первом варианте корпус развернут вперед, прямые руки соединены и подняты наверх, взгляд направлен в потолок. Во втором варианте корпус остается в обычном положении, руки вытянуты в стороны над ногами, взгляд направлен на пальцы правой руки. В каждой позе нужно задержаться на 20 секунд.

После этого Ахметова посоветовала опустить правую руку, поставить ее рядом с ногой, а левую руку вытянуть наверх в диагональ с ногой, направив туда также взгляд. В этой позе нужно простоять десять секунд. Затем она предложила на десять секунд принять позу стола: согнутые в колене под прямым углом ноги поставьте на ширине плеч, упритесь на вытянутые руки, ладони которых разверните на ступни, таз поднимите до уровня коленей и плеч, голову расслабьте.

Далее эксперт рекомендовала сделать позу плуга. Для этого из положения лежа поднимите ноги наверх, после чего постарайтесь завести их за голову, удерживая их за стопы руками. После задержки на десять секунд медленно опустите ноги. Завершите комплекс шавасаной — позой лежа на спине со слегка разведенными ногами и руками с ладонями вверх.

Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.

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    Дарья Коршунова
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