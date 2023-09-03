Трагедия на перевале Дятлова, взрыв на Пушкинской и пропавший физик: главные нераскрытые дела в истории СССР и России

В июле 2023 года на перевале Дятлова в Свердловской области пропал 18-летний Даниил Карпиков из Пермского края. Молодой человек отправился в горный поход в одиночку и заблудился. К счастью, сутки спустя он вышел на тропу, встретил людей и те подсказали ему верную дорогу.

Карпиков один из многих туристов, которые столкнулись с неожиданными трудностями на перевале Дятлова, который никак нельзя отнести к экстремальным маршрутам. Это место на протяжении десятилетий привлекает путешественников и любителей мистики со всей страны. Причина его популярности — в событиях далекого 1959 года, когда на перевале при загадочных обстоятельствах сгинула туристическая группа под руководством Игоря Дятлова.

Что послужило причиной той трагедии, до сих пор остается загадкой: следователи так и не сумели объяснить произошедшее, а конспирологи все эти годы предлагают самые невероятные теории. Впрочем, события на перевале Дятлова — далеко не единственное громкое нераскрытое дело в истории СССР и России. Подробности вспомнила «Лента.ру».

1959 год. Трагедия на перевале

23 января 1959 года опытный турист, студент пятого курса Игорь Дятлов вместе с девятью друзьями-студентами отправился в лыжный поход на Северный Урал, чтобы покорить очередной маршрут. Их поход должен был завершиться 12 февраля. По пути один из участников заболел и сошел с маршрута, а остальные девять человек разбили лагерь у горы под названием «вершина 1079».

Эту гору местный коренной народ манси называл иначе — Холатчахль, или Гора тех, кого нет в живых, — и считал ее священным местом. Девять туристов с маршрута не вернулись, а 26 февраля поисковая группа спасателей обнаружила их тела. Палатка туристов была разрезана изнутри, а некоторые тела изуродованы.

2 февраля 2019 года. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков с материалами уголовного дела по «группе Дятлова» Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Люди лежали так, словно бежали в панике, пытаясь спастись от чего-то — причем, несмотря на мороз, бежали без верхней одежды, некоторые без обуви. Эта трагедия стала одной из самых необъяснимых в истории советских следственных органов: следователи так и не смогли выяснить причины произошедшего, а само дело засекретили.

И до сих пор по поводу того, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова, выдвигаются самые разные версии. Среди них — нападение беглых заключенных, паранормальные явления и загадочная спецоперация КГБ.

Еще одна версия — техногенная: туристов могло погубить крушение баллистической ракеты Р-12

Якобы из-за него возникло облако азотной кислоты, которое накрыло палатку. В итоге туристы надышались парами, их охватила паника и они бросились бежать — именно это стечение обстоятельств и стало для них роковым. Но несмотря на огромное количество версий, тайна перевала Дятлова до сих пор остается нераскрытой.

1971 год. Катастрофа у аэропорта Внуково

10 октября 1971 года около 19:00 в столичном аэропорту Внуково успешно приземлился пассажирский самолет Ту-104Б, выполнявший рейс из Симферополя. Уже через час он отправился обратно: на борту находились 7 членов экипажа, милиционер-сопровождающий и 18 пассажиров из 119 возможных.

После взлета в 20:16 экипаж сообщил диспетчеру, что самолет успешно выполнил взлет и вышел на заданный курс — это был его последний сеанс связи. Сорок минут спустя обломки Ту-104Б нашли рядом с деревней Бараново, в десяти километрах от аэропорта. Самолет врезался в землю на скорости около 600 км/ч — на борту не выжил никто.

Самолет Ту-104Б, аналогичный разбившемуся Фото: Ken Fielding / Wikimedia

Эксперты довольно быстро выяснили, что причиной катастрофы стал взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), находившегося в салоне между стенкой и стойкой сиденья. Взрыв вывел из строя тяги рулей высоты, повредил несущие элементы левого крыла, а также разрушил часть фюзеляжа по левому борту.

В результате часть пассажиров вместе с креслами вылетела из салона. Потеряв управление, самолет рухнул на землю с высоты 1,5 тысячи метров. К расследованию этого дела привлекли лучших советских следователей, главной версией которых стала неудачная попытка угона самолета.

Предполагалось, что террористы стали доставать заранее спрятанное СВУ — и в этот момент оно случайно сработало

Существовала и другая, довольно необычная версия, по которой неизвестные переправляли роковым рейсом из Симферополя в Москву некий запрещенный груз особой важности. При этом он был защищен взрывным устройством, обезвредить которое должен был получатель. Но груз не дошел до адресата, а его «защита» сработала уже тогда, когда Ту-104 отправился в обратный рейс. Но ни одну из версий доказать так и не удалось — два года спустя следствие прекратили.

1981 год. Актриса и бриллиантовая мафия

10 декабря 1981 года москвичка Маргарита Набокова приехала в гости к приятельнице, знаменитой актрисе Зое Федоровой, которая жила в одном из элитных домов на Кутузовском проспекте. Но дверь Набоковой никто не открыл. Не достучавшись до 71-летней Федоровой, та позвонила ее племяннику и попросила приехать с запасными ключами.

В квартире их ждала страшная картина: актриса без признаков жизни и со сквозным пулевым ранением головы лежала в кресле, около которого стоял телефон

Неизвестный выстрелил Федоровой в затылок с расстояния в 10-20 сантиметров. Баллистическая экспертиза установила, что преступник стрелял из немецкого самозарядного пистолета Sauer 38H.

Слухи о трагическом происшествии мгновенно распространились по Москве. К расследованию привлекли опытных следователей, но мотив преступления стал для них полной загадкой. Ходили слухи, что Федорова занималась перепродажей бриллиантов и в день расправы как раз готовила к передаче покупателям ни много ни мало, а целый чемодан с драгоценностями.

Зоя Федорова Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Якобы именно этот чемодан и стал добычей преступников. Но достоверно удалось установить лишь исчезновение из квартиры кольца с бриллиантами стоимостью 50 тысяч рублей (огромные деньги по тем временам), столового серебра и картины кисти Анри Матисса.

При этом на дверном замке не было следов взлома — это означало, что Федорова сама впустила преступника, очевидно, будучи с ним знакомой. Первым делом следователи проверили всех родственников актрисы. Под подозрение попал даже ее внучатый племянник, который еще учился в школе.

Но все близкие Федоровой оказались непричастны к преступлению

Под подозрение попал и знакомый актрисы, занимавшийся незаконной перепродажей предметов роскоши, но и он оказался невиновен. Среди прочих следователи рассматривали версию, связанную с желанием Федоровой выехать из СССР. Стало известно, что она столкнулась с проблемой — ей не дали выездную визу для поездки к дочери в США. При этом актриса действительно была посвящена в некоторые схемы советской бриллиантовой мафии и знала людей, которые в них участвовали.

Следствие не исключало, что Федорова могла шантажировать влиятельных лиц, причастных к черному рынку драгоценностей, чтобы с их помощью выбить себе визу, но все сложилось совсем иначе. В ходе расследования было допрошено около четырех тысяч свидетелей, но спустя два года оно зашло в тупик: это дело остается нераскрытым до сих пор.

1985 год. Дело об исчезнувшем физике

Советский физик Владимир Александров прославился на весь мир после того, как при помощи математических расчетов подтвердил гипотетическую версию астрофизика из США Карла Сагана о ядерной зиме. Александров сумел доказать, что если СССР и США обменяются ядерными ударами, то в мире похолодает на 15-30 градусов.

Также на Земле наступит ночь длиной в год, экосистемы тропиков и тайги перестанут существовать, а в атмосфере резко вырастет содержание углекислого газа.

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Благодаря своим ораторским способностям Александров часто выступал с докладами и даже удостоился аудиенции у Папы Римского. Весной 1985 года физик находился с визитом в испанском городе Кордова, где проходила конференция мэров безъядерных городов. 1 апреля он должен был отправиться назад в Советский Союз из Мадрида.

Владимир Александров Фото: Wikimedia

В день вылета Александров решил прогуляться по испанской столице, вышел из гостиницы в центре города и пропал буквально среди белого дня. Несмотря на оперативно начатые поиски, усилия местной полиции ни к чему не привели — физик исчез бесследно. Следователи предположили, что ученый мог пострадать от рук бандитов, которые ограбили его, а затем бросили в реку.

По другой версии, с Александровым могли расправиться спецслужбы США. Якобы его дальнейшая работа и активная общественная деятельность на фоне растущей популярности теории ядерной зимы могли спровоцировать сокращение бюджетов на военные разработки.

Не исключалось и то, что физик стал перебежчиком или его могли похитить западные спецслужбы в надежде получить особо важную научную информацию

В поисках ученого в Мадрид прибыла группа советских сыщиков, которые тщательно осмотрели гостиничный номер Александрова и буквально по сантиметру исследовали его возможные маршруты. Но ни одной зацепки найти так и не удалось. Следствие зашло в тупик, а судьба советского ученого по сей день остается неизвестной.

1993 год. Тайна тургруппы Коровиной

В начале августа 1993 года семеро участников туристического кружка «Азимут» (Петропавловск, Казахстан) под руководством мастера спорта 41-летней Людмилы Коровиной отправились покорять горный хребет Хамар-Дабан в Бурятии. Группа добралась до склона пика Ретранслятор и там остановилась на ночевку.

Стояла холодная погода — шел проливной дождь, который сменился снегом. Туристы промокли и замерзли. Тогда 5 августа Коровина решила вести свою группу вниз — по направлению к долине Снежная. Внезапно у одного из туристов изо рта пошла пена с кровью, он упал и через считаные минуты его не стало.

Один из хребтов перевала Хамар-Дабан Фото: Dukvink / Wikimedia

Та же участь ждала и других членов группы, включая саму Коровину. Из семи человек выжила лишь 17-летняя Валентина Уточенко. Несколько дней спустя девушка сумела добраться до людей и рассказать о трагедии. Спасатели нашли тела туристов лишь 24 августа. Судмедэксперты сошлись во мнении, что причиной трагедии стало переохлаждение.

Были обнаружены признаки общего охлаждения организма. В мышцах, печени отсутствуют питательные вещества, в частности гликоген. Все это дало основание поставить диагноз и определить причину — действие низкой температуры

Из заключения судмедэкспертов

Расследование показало, что Коровина практиковала экстремальный туризм на выживание, скудно кормила участников группы и гнала их в ускоренном темпе, что могло привести к трагедии. Однако выжившая Уточенко рассказывала, что в свои последние минуты ее спутники вели себя очень странно.

Они кусались, бились головой о скалы и пытались спрятаться, а их речь была сбивчивой и бессвязной. Именно поэтому попытки как-то объяснить трагедию предпринимаются до сих пор: конспирологи говорят, что туристы могли отравиться озоном, парами серной кислоты или же подвергнуться воздействию инфразвука неизвестного происхождения.

2000 год. Взрыв на Пушкинской площади

8 августа 2000 года в 17:55 мощный взрыв прогремел в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Около торгового павильона №52 сработало безоболочное СВУ мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное винтами и шурупами. Взрыв стал роковым для семи прохожих, еще шестеро были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Ранения разной степени тяжести получили 118 человек, в том числе шестеро детей. На место взрыва приехал мэр Москвы Юрий Лужков, который заявил, что в преступлении просматривается «чеченский след». Вскоре ему ответил президент Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Аслан Масхадов.

8 августа 2000 года. Сотрудник силовых структур на Пушкинской площади около подземного перехода, в котором произошел взрыв Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Он заявил, что его люди не имеют к взрыву никакого отношения. Позже следователи восстановили картину произошедшего: около 17:45-17:50 в переход спустились двое мужчин кавказской внешности, в руках одного из них был дипломат, второй нес полиэтиленовый пакет. Они подошли к торговому павильону и, выбрав товар, протянули продавцу доллары.

Но тот ответил, что расплачиваться можно только в рублях. Тогда мужчины ушли под предлогом поиска обменника, оставив дипломат с пакетом около торгового павильона. Выжившие очевидцы трагедии вспоминали, что из перехода подозреваемые не выходили, а буквально выбегали.

Пару минут спустя прогремел взрыв

Следствие считало, что произошедшее могло быть терактом (это стало главной версией), разборками организованных преступных группировок (ОПГ) или местью из личных или деловых мотивов. Следователи составили фотороботы исполнителей, из-за сходства с которыми были задержаны двое кавказцев, но их причастность к теракту не подтвердилась.

В организации преступления подозревали лидера карачаевских ваххабитов Ачимеза Гочияева и бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Арби Бараева. Следователи допросили около 300 свидетелей и проверили более 6,4 тысячи человек, которые покинули столицу 8-9 августа. Расследование этого дела продолжалось долгие шесть лет, но в 2006 году было приостановлено. Выйти на след исполнителей и тем более заказчиков так и не удалось. Не установлен и мотив преступления.

2005 год. Сгоревшие подростки из Красноярска

16 апреля 2005 года в Красноярске пятеро подростков 10-12 лет ушли из дома и не вернулись. Все они учились в одной школе, часто гуляли вместе, но всегда приходили домой вовремя. Поэтому родители школьников забили тревогу как только стемнело и, самостоятельно не найдя сыновей, обратились в милицию.

Следователи поначалу предположили, что подростки или сбежали из дома, или же их похитили ради выкупа. Пропавших стали искать около 200 милиционеров, позже к ним присоединились волонтеры. Поисковики прочесывали все чердаки, подвалы, заброшенные здания и пустыри.

Вход в коллектор, в котором были найдены тела школьников из Красноярска Кадр: «Вести-Красноярск»

8 мая на одном из пустырей, который находился недалеко от дома школьников, нашли их обгоревшие тела. При этом страшную находку сделали не милиционеры или волонтеры, а охотники за металлоломом, которые решили заглянуть в коллектор, прикрытый деревянным поддоном.

Передо мной была целая гора праха и костей. Я зачерпнул — и в руках оказалась часть детского черепа с верхней челюстью Сергей (имя изменено) один из сборщиков металлолома

Несмотря на то что вход в коллектор был заблокирован поддоном снаружи, следователи начали отрабатывать версию несчастного случая — предполагали, что школьников не стало из-за неосторожного обращения с газовым баллончиком. Но эксперты выяснили, что трое подростков были обескровлены в последние часы жизни.

Следствие также не исключало, что школьников могли сжечь заживо. В итоге среди подозреваемых в преступлении оказались религиозные фанатики, торговцы органами и педофилы.

За все время расследования по делу было опрошено более тысячи свидетелей и проведено около 40 экспертиз Татьяна Матюнина представитель Генпрокуратуры России

Следователи два года пытались найти преступников, но так и не добились успеха. В 2007 году расследование этого уголовного дела было приостановлено.

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