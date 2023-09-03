Украинские войска 86 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 273 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь 15 раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев заявил, что ВСУ выпустили по территории Донецкой народной республики ракеты, срок годности которых превышен пятикратно.