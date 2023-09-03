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00:30, 3 сентября 2023Бывший СССР

Украинские войска 86 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 273 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь 15 раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев заявил, что ВСУ выпустили по территории Донецкой народной республики ракеты, срок годности которых превышен пятикратно.

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    Марина Совина
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