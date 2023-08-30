Переверзев: ВСУ выпустили по ДНР три пятикратно просроченные 25-летние ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) ракеты, срок годности которых превышен пятикратно. Об особенности обстрелов, случившихся 30 августа, рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев, передает РИА Новости.

«По ДНР было выпущено три ракеты АГМ-88 HARM. Это противорадиолокационная ракета, которая запускается только с самолетов», — уточнил Переверзев. По его словам, все эти ракеты были выпущены не позднее 1996 года, то есть около 25 лет назад. При этом их срок хранения составляет не более пяти лет, после чего боеприпасы следует утилизировать, однако ВСУ, которых снабжают США, продолжают их использовать.

Представитель СЦКК рассказал, что в результате атаки ВСУ на территорию ДНР повреждения получили гражданская инфраструктура и железнодорожный вокзал в Донецке.

Ранее о неэффективном оружии Украины рассказал британский наемник. По его словам, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS утрачивают свою результативность, поскольку Россия изменила стратегию и размещает важные объекты вне зоны действия РСЗО.