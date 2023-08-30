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14:02, 30 августа 2023Мир

Британский наемник рассказал о неэффективном оружии ВСУ

Newsweek: британский наемник заявил об утрате эффективности HIMARS для ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Британский наемник рассказал о неэффективном оружии в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Newsweek.

«Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям», — заявил наемник.

По его словам, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS утрачивают свою эффективность, поскольку Россия изменила свою стратегию и размещает важные объекты вне зоны действия РСЗО.

Ранее российские войска отразили девять атак ВСУ на запорожском направлении. В частности, речь идет о населенных пунктах Работино и Вербовое.

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    Виктория Кондратьева
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