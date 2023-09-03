В Польше указали на ложь Запада о России

Польский журналист Важеха: заявления Запада об изоляции России являются ложью

Широкая общественность заблуждается, считая, что конфликт на Украине привел к «изоляции» России. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24.

По его мнению, подобные заявления Запада являются манипуляцией или простой ложью. «Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира», — говорится в материале.

Важеха добавил, что к утрате полной картины положения дел привели «огромные дозы пропаганды». В качестве доказательства своего утверждения Важеха журналист привел результаты встречи БРИКС в Йоханнесбурге. Он отметил, что по факту происходящее является конфликтом между США и Россией, и у большинства стран мира нет оснований занимать чью-либо сторону в нем.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа. Главным результатом события стало решение пригласить в объединение новых участников — официально заявки на членство подали 23 страны, всего же желающими выступили более 40 государств. К настоящему моменту в БРИКС состоят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.