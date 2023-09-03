Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Зампред Совбеза РФ Медведев: Япония должна признать итоги Второй мировой войны

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — призвал зампред Совбеза.

По его словам, в Японии при поддержке США активно расширяется военная инфраструктура, закупается иностранное вооружение, в том числе наступательное, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, проходят военные учения вблизи Курильских островов.

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — сказал Медведев.

В 2022 году Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией, который так и не был заключен между сторонами по итогам Второй мировой войны, — основным препятствием стал территориальный спор вокруг южной части Курил (островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи). Японская сторона называет их северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.