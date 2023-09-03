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04:36, 3 сентября 2023Россия

Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновили

Оперштаб: движение транспортных средств на Крымском мосту возобновили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту возобновили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ранее в ночь на воскресенье, 3 сентября, оперштаб сообщил, что на Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Причина приостановки движения не уточнялась.

В ночь на субботу, 2 сентября, проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщали в Минобороны России, всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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    Марина Совина
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