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04:09, 3 сентября 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

На Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причина приостановки движения не уточняется.

В ночь на 2 сентября проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщали в Минобороны России, всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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    Марина Совина
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