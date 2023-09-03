Кинолог перечислил способы борьбы с вредными привычками у собак

Кинолог Голубев: у собак возникают вредные привычки при неправильном воспитании

Вредные привычки у любимой собаки могут стать серьезной проблемой для хозяина. Они могут появляться из-за нескольких причин, но чаще всего дело в неправильном воспитании, рассказал в интервью РИА Новости Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Причины вредных привычек собаки чаще всего кроются в неправильном воспитании. Не нужно бездумно наказывать животное, сначала разберитесь, из-за чего питомец стал вести себя подобным образом», — посоветовал специалист.

Процесс воспитания собаки может изначально показаться хозяину простым, поэтому не все прибегают к помощи профессионалов, из-за чего могут возникать грубые ошибки. Они и приводят к проблемному поведению питомца, отметил Голубев.

По его словам, в воспитании собаки важна последовательность и системность, потому что если животное не знает правил или хозяин всегда их меняет, оно может демонстрировать непослушание. Также к формированию вредных привычек могут привести грубость в общении с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания.

Среди наиболее распространенных вредных привычек кинолог назвал попытки любимца семьи спать на диване или кровати, попрошайничество, прыжки на чужих людей или склонность портить в доме вещи.

Если собака вопреки желанию хозяина хочет спать на диване, то, скорее всего, в ее жизни нет системы. Владимир Голубев посоветовал даже в минуты хорошего настроения не пускать собаку на кровать, если владелец животного не планирует разрешать ему спать на ней.

Попрошайничество у собак часто связано с поведением кого-то из членов семьи, в которой живет хвостатый друг. Вредная привычка закрепляется, если позволять собаке вести себя подобным образом, отметил специалист.

Особо опасной привычкой он назвал склонность подбирать что-то с земли на улице. Питомец может поднять и съесть вредный или отравленный продукт, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем собаки. Такое поведение нельзя оставлять без внимания, необходимо обезопасить питомца, посоветовал Голубев.

Эксперт также призвал не поощрять привычку собаки прыгать на людей, оправдывая это дружелюбностью любимца.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе. Забота хозяина позволит питомцам прожить долгую и счастливую жизнь.

Специалист, в частности, рекомендовал уделять достаточно времени четвероногому другу и не забывать о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных.