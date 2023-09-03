В Словакии обвинили западные СМИ в восхвалении украинских нацистов

Экс-премьер Словакии Фицо обвинил западные СМИ в восхвалении украинских нацистов

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные СМИ знают о фашистах и нацистах в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открыто об этом говорят, однако не осуждают наличие в украинской армии праворадикальных группировок. Его выступление опубликовано на YouTube.

«Возьмем полк "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке», — сказал политик.

Фицо отметил, что на Западе перед такими формированиями «расстилают красную дорожку». По его словам, те, кто поддерживают продвижение нацизма, топчут наследие Словацкого национального восстания.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ход контрнаступления с главой Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Они поговорили о потребности солдат ВСУ в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, они обсудили вопрос обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

