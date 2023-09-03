Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:47, 3 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные разбили блиндажи ВСУ у Соледара

Разведчики 200-й мотострелковой бригады разбили блиндажи ВСУ под Соледаром

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские военные 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота разбили несколько расположенных близко к их позициям блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом рассказал один из разведчиков в беседе с РИА Новости.

«С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров 200 здесь до наших позиций», — уточнил собеседник агентства. В результате благодаря работе расчета БПЛА за сутки военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить два блиндажа ВСУ, расположенных в непосредственной близости от российских подразделений.

Ранее один из блиндажей ВСУ под Соледаром попал на видео. На кадрах запечатлена работа оператора российского FPV-дрона, в результате которой блиндаж был уничтожен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

    Раскрыта стоимость жилья в одном из самых дорогих дореволюционных домов Москвы

    В Европарламенте раскрыли вред антироссийских санкций

    Российские военные разбили блиндажи ВСУ у Соледара

    В США предрекли распад НАТО из-за Украины

    Российский разведчик рассказал об уничтожении техники ВСУ под Соледаром

    В Польше указали на ложь Запада о России

    Кинолог перечислил способы борьбы с вредными привычками у собак

    Витамин С оказался мощным возбудителем роста опухолей

    Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости