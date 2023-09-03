Российские военные разбили блиндажи ВСУ у Соледара

Разведчики 200-й мотострелковой бригады разбили блиндажи ВСУ под Соледаром

Российские военные 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота разбили несколько расположенных близко к их позициям блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом рассказал один из разведчиков в беседе с РИА Новости.

«С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров 200 здесь до наших позиций», — уточнил собеседник агентства. В результате благодаря работе расчета БПЛА за сутки военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить два блиндажа ВСУ, расположенных в непосредственной близости от российских подразделений.

Ранее один из блиндажей ВСУ под Соледаром попал на видео. На кадрах запечатлена работа оператора российского FPV-дрона, в результате которой блиндаж был уничтожен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.