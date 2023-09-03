Украина и Франция договорились о тренировках украинских летчиков

Зеленский заявил, что Украина и Франция договорились о тренировках летчиков ВСУ

Киев и Париж договорились о тренировках летчиков с Украины во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как уточнил Зеленский, у Киева есть договоренность с Парижем о тренировках пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наша коалиция современных истребителей становится крепче», — указал украинский политик.

При этом он не стал уточнять название самолета, управлять которым будут тренироваться летчики.

Ранее летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 будет проблематичным из-за языкового барьера. По его словам, проблема заключается в переводе сложной документации и терминов, которые используют при радиообмене.