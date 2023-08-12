Пилотам ВСУ предрекли сложности с обучением на F-16

Генерал-майор Ковалев: языковой барьер затруднит обучение пилотов ВСУ на F-16

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 будет проблематичным из-за языкового барьера, считает летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По его словам, проблема заключается в переводе сложной документации и терминов, которые используют при радиообмене. Ковалев подчеркнул, что руководство по летной эксплуатации к истребителям является одним из основных документов для обучения пилота, но неизвестно, существует ли оно на русском или украинском языке.

Он усомнился в том, что среди проходящих подготовку пилотов будет большое количество тех, кто владеет английским языком достаточно хорошо, чтобы понимать все необходимые термины. «Кстати, летчики Вооруженных сил Украины до сегодняшнего дня радиообмен при выполнении боевых задач ведут на русском языке, потому что по-украински некоторые термины произносить сложно», — отметил Ковалев.

Ранее США выразили готовность вести обучение украинских военных пилотированию F-16 на своей территории в случае возникновения сложностей у Европы. При этом в Белом доме уточнили, что разработка программы обучения летчиков до сих пор не завершена. Там рассказали, что все ручное управление на английском, как и все системы контроля внутри самолета.