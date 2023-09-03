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11:20, 3 сентября 2023Мир

В США высказались о сделках других стран с Россией

Экономист Вольф: многие страны продолжают заключать сделки с Россией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Большинство стран либо продолжают заключать сделки с Москвой, либо сохраняют нейтралитет. Так об отношениях других государств с Россией высказался американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт отметил, что именно поэтому стране удалось сохранить свою экономику даже в условиях серьезного конфликта. Вольф убежден, что нуждающиеся в финансовой поддержке государства теперь могут обратиться в БРИКС — он, по мнению экономиста, так же богат, как Запад. Кроме того, влияние организации с каждым годом увеличивается, подчеркнул эксперт.

«Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны», — резюмировал Вольф.

Ранее экономист заявил, что западные политики планировали санкции с целью подчинить Россию, однако им не удалось этого добиться. По словам Вольфа, этот план провалился из-за того, что Москва выстроила эффективные отношения со странами, не входящими в блок НАТО.

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    Нина Ташевская
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