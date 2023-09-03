Врач рассказал о последствиях резкого отказа от водки для организма

Хирург Умнов: в первые дни трезвой жизни человек испытывает тошноту и тремор

Хирург Александр Умнов рассказал о последствиях резкого отказа от алкоголя. Его мнение приводит «Доктор Питер».

По словам врача, в первые дни трезвой жизни человек испытывает сильную головную боль, тошноту, тремор рук. Кроме того, без привычной дозы водки организм испытывает стресс, говорит специалист, — может пропасть сон и аппетит. «Если сон есть, его сопровождают кошмары. Чем дальше, тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки», — продолжил Умнов.

Врач добавил, что на пятые сутки после отказа от алкоголя состояние человека постепенно улучшается, через пару недель восстанавливаются когнитивные функции, налаживается и работа сердца, нормализуется давление, перестает болеть голова. «Примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отеки», — говорит Умнов. Через год, по его словам, восстанавливается работа внутренних органов.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.