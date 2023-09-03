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14:50, 3 сентября 2023Мир

ВСУ предрекли тяжелые последствия из-за желания Киева отбить Крым

RS: желание отвоевать Крым любой ценой привело к тяжелым последствиям для ВСУ

Фото: Unsplash

На сегодняшний день желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой привело к очень тяжелым последствиям и грозит новыми, особенно для военных. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

«Украинская армия все еще очень далека от возможности подойти к полуострову и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого», — заявили авторы материала.

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