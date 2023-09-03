ВСУ предрекли тяжелые последствия из-за желания Киева отбить Крым

RS: желание отвоевать Крым любой ценой привело к тяжелым последствиям для ВСУ

На сегодняшний день желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой привело к очень тяжелым последствиям и грозит новыми, особенно для военных. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

«Украинская армия все еще очень далека от возможности подойти к полуострову и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого», — заявили авторы материала.