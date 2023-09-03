В России высказались о возможности предоставления гарантий безопасности Запада

Депутат Журова усомнилась, что Запад готов дать России гарантии безопасности

Вопрос безопасности для России станет одним из главных в мирном договоре после завершения украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможности предоставления Москве гарантий безопасности Западом.

По мнению депутата, на этом этапе боевых действий союзники Украины вряд ли готовы говорить о безопасности Москвы.

«Они же все и делали, чтобы этих гарантий не было, чтобы мы где-то опасались, где-то боялись, где-то прогибались. В мирных переговорах наверняка будет этот пункт, несомненно. Вопрос, готовы ли они, если они сами добиваются, чтобы мы чувствовали себя небезопасно. В данный момент времени это была их цель. Дальше они, наверное, хотели посмотреть, как мы на это будем реагировать, какие ресурсы у нас есть. Выяснилось, что они у нас есть, страна наша объединилась, и многие другие вещи произошли, которых они, наверное, не ожидали. Теперь вопрос, отступят ли они от своих первоначальных целей», — сказала парламентарий.

Слово «безопасность» очень размытое. Они могут сказать: "мы вам обеспечим безопасность на территории Крыма, на территории Луганска и Донецка, и вы должны это проглотить". Но безопасность должна еще следовать признанием права России на новые территории Светлана Журова депутат Госдумы

2 сентября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Западу следует предоставить гарантии безопасности России. По его словам, мирные переговоры могут быть эффективными только в том случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать США. Он также считает, что Киев не стоит принимать в НАТО.

В конце 2021 года Россия требовала от Запада предоставить гарантии безопасности. Москва предлагала Североатлантическому альянсу не включать в свой состав страны бывшего СССР, не проводить на территории этих государств никаких военных действий. Российские власти утверждают, что начали специальную военную операцию (СВО) из-за отказа НАТО от этой идеи.