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13:22, 4 сентября 2023Ценности

Айза назвала ошибкой одну из своих пластических операций

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) назвала ошибкой одну из своих пластических операций. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала в наряде с леопардовым принтом и распущенными волосами. При этом она ответила на вопрос подписчиков о коррекции внешности. «Единственная операция, о которой я жалею, — это операция на груди. Это была самая большая и единственная ошибка. А все остальное мне очень нравится», — заявила инфлюэнсерша.

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Также Айза объяснила, что увеличила бюст с помощью силиконовых имплантатов в 2010 году, а в 2011-м их удалила. «У меня прекрасная грудь, но, к сожалению, есть шрамы, но их я тоже приняла и полюбила», — отметила экс-супруга музыканта.

В мае Айза показала внешность до пластики. 38-летняя знаменитость продемонстрировала свое старое водительское удостоверение. На размещенном фото она предстала с завязанными в низкий хвост светлыми волосами и прикрывающей лоб челкой. При этом ее губы и глаза имели другую форму.

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    Карина Черных
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