Раскрыт механизм потепления Арктики

Science: арктический диполь определяет режим потепления Арктики

Международная группа ученых раскрыла механизм атлантификации Северного ледовитого океана и объяснила, почему исчезновение морского льда затормозилось, начиная с 2007 года. Оказалось, что ключевую роль в этом играет атмосферная особенность, известная как арктический диполь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Арктический диполь — это система двух областей низкого и высокого давления над Евразией и Северной Америкой, соответственно, которая оказывает существенное влияние на потепление (атлантификацию) Арктики. Было показано, что диполь способствует проникновению южных теплых ветров в северные регионы, что усиливает таяние льда.

Спутниковые и наземные наблюдения показывают, что арктический диполь имеет 15-летний цикл, и в настоящее время система приближается к переходу в новую фазу. В нынешнем режиме, который существует с 2007 года, высокое давление сосредоточено над канадским сектором Арктики, где ветры дуют по часовой стрелке, а низкое — над Сибирской Арктикой с ветрами против часовой стрелки.

Этот режим способствовал уменьшению потока морской воды из Атлантического океана в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама к востоку от Гренландии и усилению течений из Атлантики в Баренцево море. Кроме того, ветры, дующие против часовой стрелки, переносят пресную воду из сибирских рек в канадский сектор Северного Ледовитого океана.

Перемещение пресной воды на запад с 2007 по 2021 год помогло замедлить общую потерю морского льда в Арктике по сравнению с периодом с 1992 по 2006 год. Глубина слоя пресной воды увеличилась, что сделало его слишком толстым и стабильным, чтобы смешиваться с более тяжелой соленой водой внизу. Толстый слой пресной воды не позволяет более теплой соленой воде растопить морской лед. Однако смена режима диполя может иметь серьезные климатологические последствия, включая более быстрые темпы исчезновения морского льда в арктической и субарктической климатических системах.