Военные в Нигере направились к французской базе для слежки за ее солдатами

Al-Jazeera: военные в Нигере проследят за солдатами на французской базе в Ниамее

Подразделения Вооруженных сил Нигера направились к французской военной базе в Ниамее с целью проследить за дальнейшими действиями находящихся там солдат, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник.

«Подкрепления армии Нигера направляются к военной базе Франции с приказом следить за ее солдатами», — отмечает телеканал.

Подчеркивается, что данное решение было принято на фоне объявления Франции о продолжении дислокации ее солдат на военной базе в столице африканской республики, несмотря на то, что военные в Нигере ранее аннулировали оборонные соглашения с Парижем.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о трудностях в выполнении своих задач французских войск, дислоцированных в Нигере. По ее словам, в настоящее время они фактически не могут выполнять свою миссию в африканской республике, поскольку у них больше нет совместных операций с армией Нигера.