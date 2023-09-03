В Париже рассказали о трудностях выполнения миссии французских войсках в Нигере

Глава МИД Колонна: французские военные не могут выполнять свою миссию в Нигере

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde рассказала о трудностях в выполнении своих задач французских войск, дислоцированных в Нигере. По ее словам, в настоящее время они фактически не могут выполнять свою миссию в африканской республике.

Глава МИД уточнила, что французские военные находятся в Нигере по просьбе властей страны, а в их задачи входит оказание поддержки в борьбе с вооруженными группами террористов и помощь в подготовке местных солдат.

«В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера», — заключила она.

Ранее глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в республике.