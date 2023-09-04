Российские средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS

Минобороны России заявило о перехвате системой ПВО трех снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 4 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Средствами радиоэлектронной борьбы также было уничтожено и подавлено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах различных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, добавили в ведомстве.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в ДНР был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов и 6376 беспилотников противника, отчитались в Минобороны.