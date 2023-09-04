Украинский военно-транспортный вертолет уничтожили в небе над ДНР

Минобороны: украинский вертолет Ми-8 уничтожен в небе над ДНР

Украинский военно-транспортный вертолет Ми-8 уничтожен в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушное судно было сбито летчиками истребительной авиации Военно-космических сил России, подчеркнул он.

Вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка, уточнили в военном ведомстве.

4 сентября Минобороны сообщило об ударе по украинскому судостроительному предприятию, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Объект был поражен с помощью беспилотников, отметили в министерстве.