Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 4 сентября 2023Россия

Украинский военно-транспортный вертолет уничтожили в небе над ДНР

Минобороны: украинский вертолет Ми-8 уничтожен в небе над ДНР

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский военно-транспортный вертолет Ми-8 уничтожен в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушное судно было сбито летчиками истребительной авиации Военно-космических сил России, подчеркнул он.

Вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка, уточнили в военном ведомстве.

4 сентября Минобороны сообщило об ударе по украинскому судостроительному предприятию, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Объект был поражен с помощью беспилотников, отметили в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

    Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

    В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

    Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

    Россия предложила провести военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем

    В украинский суд передали дело о госизмене руководителя администрации Пушилина

    Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

    Жителям российского региона рассказали об опасности выходить из дома

    Ситибанк до конца года уберет свои банкоматы в России

    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости