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16:41, 4 сентября 2023Культура

Фронтмен Metallica Хэтфилд заразился коронавирусом

60-летний вокалист рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом

Фото: Aftonbladet / Globallookpress.com

Вокалист рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в аккаунте музыкального коллектива в соцсети Х (бывший Twitter).

Из-за болезни 60-летнего фронтмена аризонский концерт Metallica в рамках мирового тура M72 пришлось перенести с 3 на 9 сентября. «Мы крайне разочарованы и сожалеем о любых неудобствах, которые это причинило вам», — заявила группа.

Отмечается, что в прошедшее 1 сентября шоу у Хэтфилда уже наблюдались проблемы с вокалом. Тогда Metallica сократила свое выступление на две песни.

В апреле Metallica презентовала новый альбом 72 Seasons. Это первая пластинка группы за семь лет. В альбом вошли 12 композиций, общая продолжительность которых почти 80 минут. Предыдущий сборник песен коллектива под названием Hardwired...To Self-Destruct вышел в 2016 году.

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    Сергей Равин
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