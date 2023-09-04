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13:35, 4 сентября 2023Силовые структуры

Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

Школьник из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о ложном минировании

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ученика элитной гимназии, с телефона которого обещали взорвать школу, задержали в Екатеринбурге — подросток отказался отвечать на вопросы сотрудников, сославшись на 51 статью Конституции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сообщение о минировании поступило на горячую линию одного из магазинов города около девяти часов вечера 30 августа. В нем неизвестный писал, что заложил в заведении четыре килограмма гексогеновой бомбы, которая сможет повредить не только здание самого магазина, но и находящейся рядом гимназии. Прибывшие на место кинологи никакого взрывного устройства не обнаружили.

По подозрению в лжеминировании задержали 14-летнего ученика элитной гимназии, который ранее не состоял на учете в правоохранительных органах. Его отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Олеся Мицкевич
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