Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

Школьник из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о ложном минировании

Ученика элитной гимназии, с телефона которого обещали взорвать школу, задержали в Екатеринбурге — подросток отказался отвечать на вопросы сотрудников, сославшись на 51 статью Конституции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сообщение о минировании поступило на горячую линию одного из магазинов города около девяти часов вечера 30 августа. В нем неизвестный писал, что заложил в заведении четыре килограмма гексогеновой бомбы, которая сможет повредить не только здание самого магазина, но и находящейся рядом гимназии. Прибывшие на место кинологи никакого взрывного устройства не обнаружили.

По подозрению в лжеминировании задержали 14-летнего ученика элитной гимназии, который ранее не состоял на учете в правоохранительных органах. Его отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.