В Турции часть истребителя F-4 упала на автостоянку

МО Турции сообщило о падении части истребителя F-4 на автостоянку в Анкаре

В Анкаре упала часть истребителя F-4 ВВС Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной страны.

«Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования ВВС нашей страны по неизвестным причинам упала на открытую автостоянку», — заявили в турецком ведомстве.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в Эскишехире, в результате инцидента нет пострадавших.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал о первом полете турецкого истребителя пятого поколения KAAN. По его словам, самолет может впервые полететь в конце 2023 года.