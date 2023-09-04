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14:29, 4 сентября 2023Мир

В Турции часть истребителя F-4 упала на автостоянку

МО Турции сообщило о падении части истребителя F-4 на автостоянку в Анкаре

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Анкаре упала часть истребителя F-4 ВВС Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной страны.

«Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования ВВС нашей страны по неизвестным причинам упала на открытую автостоянку», — заявили в турецком ведомстве.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в Эскишехире, в результате инцидента нет пострадавших.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал о первом полете турецкого истребителя пятого поколения KAAN. По его словам, самолет может впервые полететь в конце 2023 года.

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    Анастасия Заикина
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