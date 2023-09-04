Пленный: военным опасно ходить в Киеве в форме, их заподозрят в раздаче повесток

Украинский пленный рассказал, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасно ходить в Киеве в форме, поскольку их могут принять за сотрудников военкомата и заподозрить в раздаче повесток. Его слова приводит РИА Новости.

«Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — объяснил он.

Пленный добавил, что военным стыдно носить форму в городе из-за тех сотрудников военкоматов, которые «отмазывают» от службы за определенную плату.

Ранее боец ВСУ в разговоре с Le Figaro рассказал, что молодые люди на Украине готовы любыми способами избежать мобилизации. По его словам, сейчас украинцы массово уклоняются от призыва и готовы даже «заклеймить себя предателями», только бы не ехать воевать.

